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19.02.2021 - 16:15 | | DHA

Pansiyon odasında cansız bedeni bulundu

Antalya'da dün akşam saatlerinde pansiyona giriş yapan Ali Fuat Taştan, odasından çıkmayınca görevliler polisi aradı. Odada inceleme yapan polis Taştan'ın öldüğünü belirledi.

Pansiyon odasında cansız bedeni bulundu

Olay, AntalyaTahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde pansiyona giriş yapan Ali Fuat Taştan, sabah saatlerinde odasından çıkmayınca görevliler kontrole gitti. Görevli, Ali Fuat Taştan'ın kaldığı odadan cevap alamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, odaya girdiğinde Taştan'ın hareketsiz yattığını görüp durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taştan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Odada inceleme yapan polis, Taştan'ın vücudunun herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadı. Polis, Taştan'ın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Otel sahibi Emrah Nas, dün gece konaklamak için gelen Taştan'ın uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü. 

Polisin, Taştan'ın ölümüyle ilgili soruşturması sürüyor.

Yapay kalbinin şarj aleti yandı, 15 dakikayla ölümden kurtarıldıBursa'da evinde çıkan yangında yapay kalbinin bağlı olduğu cihazın bataryaları ile şarj aleti yanan Sadık Şen, polis eskortu eşliğindeki ambulansla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Bataryanın şarjının bitmesine 15 dakika kala hastaneye giren Şen, "Hastaneye gitmemle pillerin bitmesi bir oldu. Bu piller bittikten sonra 15 dakika yaşama şansım varmış. Çok enteresan bir an yaşadık. Son anda yetiştim" dedi.
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