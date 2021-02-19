Pansiyon odasında cansız bedeni bulundu

Olay, AntalyaTahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde pansiyona giriş yapan Ali Fuat Taştan, sabah saatlerinde odasından çıkmayınca görevliler kontrole gitti. Görevli, Ali Fuat Taştan'ın kaldığı odadan cevap alamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, odaya girdiğinde Taştan'ın hareketsiz yattığını görüp durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taştan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Odada inceleme yapan polis, Taştan'ın vücudunun herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadı. Polis, Taştan'ın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



Otel sahibi Emrah Nas, dün gece konaklamak için gelen Taştan'ın uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.



Polisin, Taştan'ın ölümüyle ilgili soruşturması sürüyor.