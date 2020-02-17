Pantolon astarına gizlenmiş eroin ele geçirildi!

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Şubat tarihinde Gevaş ilçesindeki Balaban Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında yolcu otobüsündeki şüpheli bir şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. Aramada, pantolon astarına dikilerek gizlenmiş vaziyette 5 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.