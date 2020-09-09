MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Para nakil aracını soyan sürücü adliyede!
ABONE OL
09.09.2020 - 14:45 | | İHA

Para nakil aracını soyan sürücü adliyede!

Başkent'te zırhlı araçla sevkiyat yaptığı para nakil aracını soyan ve saklandığı evde yakalanan para nakil aracının şoförü adliyeye sevk edildi.

Para nakil aracını soyan sürücü adliyede!

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Vatan Caddesi’nde bir bankanın önüne gelen zırhlı para taşıma aracının şoförü, sadece kendisinin bildiği zırhlı aracın kasasının şifrelerini girdikten sonra araçtaki 5 milyon TL’den fazla parayı alıp kaçmıştı.

Olay öncesinde iki bankaya daha uğrayarak bankalara paraları teslim ettiği belirlenen banka aracının şoförü A.B., daha önce kaçış güzergahında belirlediği yere park ettiği ağabeyi S.B.’ya ait 06 JV 629 plakalı araca binip kaçmıştı. A.B., Eryaman’da tuttuğu günübirlik kiralık dairede çaldığı paralar ile birlikte yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büroda işlemleri tamamlanan zanlı, ağabeyi ve eşi Ankara Adliyesine sevk edildi.

Son Dakika: Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştıGelen son dakika haberine göre; İstanbul Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Para nakil aracını soyan sürücü adliyede!

Para nakil aracını soyan sürücü adliyede!

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

Zorunluluğa rağmen maske takmamakta direniyorlar

Zorunluluğa rağmen maske takmamakta direniyorlar

Sıradaki Haber