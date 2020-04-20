Para para çorbası nasıl yapılır,tarifi nedir? Gelinim Mutfakta para para çorbası malzemeleri

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programı izleyicilerin beğenisini topluyor. Kayınvalidelerin puan verdiği yarışmada gelinler bugün para para çorbasını yapıyorlar. Gelinler en yüksek puanı alarak gün sonunda çeyrek altının sahibi olmak istiyorlar. Peki bugünkü tarif para para çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

PARA PARA ÇORBASI / 50 DK. HAZIRLIK VE PİŞİRME SÜRESİ

200 gram kıyma

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı erişte

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 çorba kaşığı galeta unu

1 çay bardağı domates püresi

4-5 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı Nane

1 çay kaşığı Kimyon

1 çay kaşığı Kekik

1 çay kaşığı Pul biber

1 çay kaşığı Karabiber

2 çay kaşığı Tuz

Yeteri kadar sıcak su

PARA PARA ÇORBASI YAPILIŞI

Çorbayı yapmak için önce köftesi hazırlamalısınız.

Bunun için soğanla sarımsağı rendeleyin ve biraz zeytinyağı ile tavada kavurun.

Rengi pembeleşmeye başladığında altını kapatın.

Kıyma, pişirilmiş soğan ve sarımsak, galeta unu, tuz ve karabiberi iyice yoğurun.

Misket boyutunda köfteler elde edin.

Bir tepsiye un serpin ve köfteleri de bu tepsiye dizin.

Derin bir tencereye tereyağı ile zeytinyağını ekleyin.

Erimeye başladığında içine domates salçası ile biber salçasını ekleyip kavurun.

Salçanın kokusu çıkmaya başladığında domates püresini ekleyip kavurmaya devam edin.

İyice kavrulan karışın üzerine 4 su bardağı kadar sıcak su ekleyin ve kaynatın.

Kaynadıktan sonra içerisine haşlanmış nohutu, ununu elediğiniz köfteleri ve erişteleri ekleyin.

Ocağın altını kısın ve pişene kadar kendi haline bırakın.

Malzemeler yumuşayıp piştikten sonra üzerine tuz, karabiber, pul biber, nane, kekik ve kimyonu ekleyin.

Köfteleri ezmeden karıştırın ve bir taşım daha kaynatın.

Kıvamına ve malzemelerin yoğunluğuna bakıp gerekirse bir taşım daha kaynatın.

Kaynadıktan sonra altını kapatın ve soğumadan servis edin.