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11.02.2021 - 16:02 | | DHA

Para yüzünden tartıştığı kadını öldüren sanığa müebbet!

Afyonkarahisar'da para çekmeye giderken ortadan kaybolan cesedi mesire alanında bulunan Huriye Helvacı'yı (53) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Seydi Ildız (48) yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ildız'ın ifadesinde, Helvacı'yla arasında para yüzünden tartışma çıktığını ve kadını başına taşla vurarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

Para yüzünden tartıştığı kadını öldüren sanığa müebbet!

Afyonkarahisar'da yaşayan Huriye Helvacı, oğlu Ali ile birlikte memleketi Şuhut'un Anayurt köyüne gezmeye geldi. Bir süre memleketinde kalan Helvacı, daha sonra Balçıkhisar köyündeki akrabasına gitti. Geceyi akrabasında geçiren Helvacı, 2 Ekim 2019 Çarşamba sabahı ilçe merkezindeki banka şubesinden para çekeceğini söyleyip evden ayrıldı. Huriye Helvacı geri dönmeyince, durumdan şüphelenen Ali Helvacı, polise ihbarda bulundu. Helvacı'nın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Ali Helvacı annesinin kaybolduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.

BAŞINA SERT CİSİMLE VURULUP ÖLDÜRÜLMÜŞ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Huriye Helvacı'nın bulunması için çalışmalarını sürdürürken, 6 Ekim 2019 günü saat 15.00 sıralarında, kent merkezi Kanlıca Mahallesi Hıdırlık Mesire Alanı'nda, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir işçi, kadın cesedi buldu. İhbar üzerine gelen polisin yaptığı incelemede başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen cesedin, Huriye Helvacı'ya ait olduğu tespit edildi.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan polis, yaptığı araştırmada şüphelinin Seydi Ildız olduğunu belirledi. Yapılan baskın ile gözaltına alınan Seydi Ildız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Cezaevi'ne gönderildi. Seydi Ildız ifadesinde Huriye Helvacı ile aralarında para meselesi yüzünden tartışma çıktığını, kadının başına taşla vurup öldürdüğünü itiraf etti.

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Kafasına taşla vurularak öldürülmüştü! Para için yapmış

Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Seydi Ildız, karar duruşmasına çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Seydi Ildız'ın 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, sanığın ömür boyu hapsine, ayrıca hırsızlık suçundan da 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

20 bin liralık farları saniyeler içinde çaldılarESENLER'de bir otomobilin yaklaşık 20 bin TL değerinde olduğu bildirilen farları saniyeler içinde çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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