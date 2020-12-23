Paramediklerin gününü kutladı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Paramedikler Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibindeki paramediklerimiz ile buluştuk. Onların nezdinde, gece gündüz olağanüstü bir fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 22 Aralık Paramedikler Günü kutlu olsun” ifadesini kullandı.