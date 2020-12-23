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23.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Paramediklerin gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan “Paramedikler Günü” dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibindeki paramediklerin kutladı.

Paramediklerin gününü kutladı

 

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Paramedikler Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibindeki paramediklerimiz ile buluştuk. Onların nezdinde, gece gündüz olağanüstü bir fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 22 Aralık Paramedikler Günü kutlu olsun” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Demirtaş tepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara tepki gösterdi.
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