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21.04.2020 - 19:27 |

Parayı Veren Düdüğü Çalar Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Halk arasında en çok kullanılan atasözlerinden biri olarak parayı veren düdüğü çalar cümlesi geliyor. Bu atasözü hem imalı şekilde hem de komik zamanlarda kullanılabilen bir ifadedir. Peki, parayı veren düdüğü çalar atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında detaylar.

Parayı Veren Düdüğü Çalar Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumu'na göre parayı veren düdüğü çalar atasözünün anlamını ‘parayı veren kişinin dünyada her istediğinin yapabileceği’ şeklinde kısaca tabir etmek mümkün.

Parayı Veren Düdüğü Çalar Atasözünün Anlamı Nedir?

TDK’ya göre parayı veren düdüğü çalar atasözü ‘Bir kişinin parası ile dünyada her istediğini elde edebileceği’ anlamına gelmektedir. Burada daha da önemlisi para ile menfaat arasındaki ilişkinin paralel olarak seyrettiğini anlatır. Parası olan bir kişi menfaat bekleyen bireylerden istediklerini kolaylıkla alabilir. Diğer taraftan parası olan kişiye kolaylıkla mal satışı yapılabilir.

Parayı Veren Düdüğü Çalar Kısaca Atasözü Açıklaması

Özlü öğütler olarak öne çıkan atasözleri, pek çok farklı amaç doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu doğrultuda parayı veren düdüğü çalar ise her konuda değerlendirilebilmektedir. Genel anlamı para ile ilgili olsa dahi, aslında farklı konularda gücü olan her insanın istediklerini elde edebileceğini anlatmaya çalışır.

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