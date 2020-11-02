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02.11.2020 - 11:57 | | İHA

Parçalanan araçtan sağ çıktı! 2 kişi yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil parçalara ayrıldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Parçalanan araçtan sağ çıktı! 2 kişi yaralı

Kaza, Samsun'un Çarşamba içesi Dikbıyık mevkisi Irmak Sırtı Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Taş'ın kullandığı 77 EA 104 plakalı otomobil ile Fatih İyem yönetimindeki 42 UY 135 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada refüjdeki aydınlatma direğine de çarpan 77 EA 104 plakalı otomobil paramparça oldu.

Parçalanan araçtan sağ çıktı 2 kişi yaralı

Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Parçalanan araçtan sağ çıktı 2 kişi yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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