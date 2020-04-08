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08.04.2020 - 16:20 |

Parfüm orucu bozar mı?

Ramazan ayı yaklaştıkça oruç tutacak olan Müslüman vatandaşlar da oruç bozan şeyleri araştırmaya başladı. Özellikle günlük olarak parfüm kullananlar Parfüm orucu bozar mı? sorusuna ağırlık vermiş durumda... İşte konuya ilişkin bilgiler...

Parfüm orucu bozar mı?

İslam aleminin en değer verdiği ay olan ramazan iple çekiliyor. 11 Ayın Sultanı yaklaştıkça oruç bozan şeyler konusu gündeme geliyor. Günlük olarak parfüm kullanan vatandaşları şu sıralar yönelttiği soru Parfüm orucu bozar mı? şeklinde...

PARFÜM SIKMAK ORUCU BOZAR MI ?

Mide ile doğrudan bir bağlantısı olmadığı için, koklanabilen şeyler orucu bozmuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken sonu, özellikle parfümü sıkma aşamasında, taneciklerin hava veya rüzgar yolu ile ağza kaçmaması. Eğer ki parfüme dair bir tanecik ağza kaçar ise, oruç bozulmuş kabul ediliyor.

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