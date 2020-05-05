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05.05.2020 - 10:15 | | DHA

Park halindeki aracı çalarken yakalandılar!

Adana’da park halindeki hafif ticari aracı düz kontak yaparak çalmaya çalışan 2 şüpheli, devriye görevi yapan polisler tarafında suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Park halindeki aracı çalarken yakalandılar!

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde park halinde bulunan hafif ticari araç, geçen perşembe sabahı camını kırarak içine giren 2 kişi tarafından düz kontak yapılarak çalınmak istendi. Aracı çalıştıran ikili, manevra yapmak isterken park halindeki diğer araçlara çarptı.

Devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı fark etti. Polisin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçmaya çalışan şüphelilerden Erdal M. (38) olay yerinde yakalandı. Ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan Mustafa K. de (34) kısa süreli kovalamacayla yakalanıp, gözaltına alındı.

Polisteki sorgularında çaldıkları araçları parçalayarak sattıklarını söyleyen ve çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

 

Kumar baskınında dolapta yakalandı, "Ben esnafım" dediİzmir çeşme'de polis ekipleri bir villaya kumar baskını düzenledi. Kumar oynadıkları ileri sürülen bazı şüpheliler villada bulunan dolaplara saklandı. Polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu, şüpheliler saklandıkları dolaplarda yakalandı. Şüphelilere 52 bin 275 TL para cezası kesildi.
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