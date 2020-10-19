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19.10.2020 - 13:32 | | İHA

Park halindeki cip alev alev yandı!

Karaman’da park halindeki bir cip, çıkan yangın sonrası demir yığınına döndü.

Park halindeki cip alev alev yandı!

Yangın, saat 12.15 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Şehit İsa Kahraman Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, İ.K’ye ait olduğu öğrenilen park halindeki 70 AC 059 plakalı cip, biranda tutuşarak alev topuna döndü. Cipin yandığını gören çevredeki vatandaşlar ise durumu hemen itfaiye ve polise haber etti.

Park halindeki cip alev alev yandı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiyede yanan araca müdahale etti. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu araç tamamen söndürüldü. Yapılan incelemeler sonucunda aracın aküsünün bulunmadığı öğrenildi.

Yangının kundaklama sonucu çıkmış ihtimalini değerlendiren ekipler, araştırma başlattı.

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