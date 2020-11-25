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25.11.2020 - 03:46 | | İHA

Park halindeki otobüse çarptı:1’i ağır 2 yaralı

Küçükçekmece’de gece saatlerinde cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil yol üzerinde park halinde bulunan otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan 1’i ağır iki kişi otomobilden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Park halindeki otobüse çarptı:1’i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 02:00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Gümrük Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 HU 9051 plakalı otomobil sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan 34CRF 309 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Park halindeki otobüse çarptı:1’i ağır 2 yaralı

Kaza sonrası çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön koltuğunda bulunan Muhammet A. isimli yolcu otomobilde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu otomobilde sıkışan ağır yaralı yolcuyu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ederken sağlık ekipleri otomobil şoförüne de müdahale ettikten sonra ambulansa bindirerek hastaneye kaldırdı.

Kazada yaralanan otomobil şoförü ve yolcunun hastanedeki tedavileri devam ederken araçta sıkışan yolcu Muhammet A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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