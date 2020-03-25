Park halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü!

Yangın, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi'nin karşısında park halinde bulunan bir otomobil aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler sonucu otomobil alev topuna dönerken, durum itfaiye ekipleride bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürseler de, yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Hemen yanında bulunan apartmana sıçramadan söndürülmesi ile muhtemel bir faciayı engelledi.

Park halinde alev alan otomobil için polis ekipleri soruşturma başlattı.