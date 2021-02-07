07.02.2021 - 17:43 | | AA
Park halindeki otomobili çalan 2 şüpheli tutuklandı!
Kahramanmaraş’ta park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızların aracı düz kontak yaparak çaldıklarını belirledi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Üngüt Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin düz kontak yaparak çaldıkları araçla Çağlayancerit ilçesi istikametine gittiğini belirledi.
Ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı, Dulkadiroğlu ilçesi Beşenli Mahallesi yakınlarında durdurdu.
Gözaltına alınan Y.A. (23) ve M.B. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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