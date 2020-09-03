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03.09.2020 - 11:43 | | DHA

Park halindeki TIR ile beton direk arasına sıkıştı:1 yaralı

Sakarya TEM Otoyolu'nda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak akaryakıt tankerine çarpan otomobil, savrularak park halindeki TIR ile beton direk arasına sıkıştı. Kazada otomobil sürücüsü Olgun Gümüş yaralandı.

Park halindeki TIR ile beton direk arasına sıkıştı:1 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hendek Gişeleri mevkisinde meydana geldi. TEM Otoyolu’nda İstanbul yönüne giden Olgun Gümüş yönetimindeki 34 BIT 155 plakalı otomobil, seyir halindeki Erdoğan Sönmez’in kullandığı 06 JRL 03 plakalı akaryakıt tankerine çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra yol kenarındaki dinlenme tesisinde park halinde olan 06 GE 6552 plakalı TIR ile yanındaki beton direğin arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kazanın olduğu bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, otomobilde sıkışan Olgun Gümüş’ü kurtardı. Yaralanan Gümüş, ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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