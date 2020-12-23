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23.12.2020 - 23:21 | | AA

Park halindeyken yanan kamyonetteki 2 kişi öldü

Kadıköy'de bir otoparkta park halindeyken yanan kamyonette 2 ceset bulundu. İki erkeğe ait olan ve kimlikleri tespit edilemeyen cesetler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Hasanpaşa Mahallesi Ahmet Rasim Sokak'ta otopark olarak kullanılan bir alanda park halindeki kapalı kasa kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtan yükselen dumanları fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araçta 2 kişinin cesedi bulundu.

Park halindeyken yanan kamyonetteki 2 kişi öldü


İki erkeğe ait olan ve kimlikleri tespit edilemeyen cesetler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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