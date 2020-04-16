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16.04.2020 - 15:36 | | DHA

Parkta alkol alıp çevreyi rahatsız ettiler, polislere tehditler savurdular

Fatih'te bir parkın içerisinde alkol alıp çevreyi rahatsız eden 5 kişi, gözaltına alındı. Karakol önünde de polise tehditlerde bulunan şüpheliler kaçmaya çalışınca, polis havaya ateş açarak durdurdu. Şüphelilerin karakol önündeki taşkınlıkları, polislerle tartışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Parkta alkol alıp çevreyi rahatsız ettiler, polislere tehditler savurdular

Olay cuma günü saat 21.50 sıralarında Balat Mahallesi Mürselpaşa Caddesinde yaşandı. Emniyet ekipleri, cadde üzerinde bulunan bir parkta, kalabalık bir grubun alkol alıp çevreyi rahatsız ettikleri ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, parkın içinde ateş yakıp alkol alan 5 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu kapsamına 15 bin 900 lira ceza keserken, şüpheliler polisin görevini yapmasına engel olmaya çalışınca gözaltına alındı. Balat Polis Merkezine götürülen Oktay D. (25), Mahmut Y. (25), Serkan K. (35), Resul Ç. (29) ve İbrahim D. (20) isimli şüpheliler, polise, “Üniformanızı çıkarın sizinle dışarıda görüşeceğiz” ve “Silah çekerseniz biz de silah kullanırız, ortalık karışır” sözleriyle tehdit ve hakarette bulunarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler taşkınlık yapmaya devam edince, polis havaya ateş açarak kontrolü sağladı.

Şüphelilerden Serkan K.'nın 3 uyuşturucu ticareti, 2 yağma, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, yaralama ve hırsızlık , Oktay D.'nin 2 hırsızlık, suç eşyası satın alma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, Mahmut Y.'nin 5 uyuşturucu madde ticareti, 2 yaralama ve İbrahim D.'nin uyuşturucu madde bulundurma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüpheliler, “Görevli Memura Mukavemet”, “Hakaret” ve “Tehdit” suçlarından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, şüphelilerin karakolun önünde polisle tartıştıkları, ardından gözaltına alındıkları görülüyor.

 

 

 

 

'Yazın 2 ay okullar açık olacak' iddiasına Bakan'dan yanıtCNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitim düzenlemesiyle ilgili "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil. Biz TV'de eğitim yapıyoruz. Çocukları okuldan soğutmamak için. EBA'da çalışmalar yapıyoruz. 3. aşamada da telafi eğitimi yapacağız" dedi. "LGS tarihi değişecek mi?" yanıt veren Bakan Selçuk, "LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız" dedi.
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