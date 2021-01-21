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21.01.2021 - 09:43 | | DHA/İHA

Parkta cesedi bulunan kişi, borcu yüzünden öldürülmüş!

Adana’da iki gün önce parkta başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş olarak bulunan cesedin 36 yaşındaki Metin Küçükyen’e ait olduğu belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında Küçükyen’in, 200 bin liralık borcu gerekçesiyle Fırat Ç. (23) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Parkta cesedi bulunan kişi, borcu yüzünden öldürülmüş!

Olay, önceki gün sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bagatur Caddesi’nde meydana geldi. Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Başından ve göğsünden tabancayla vurulduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla cesedin Metin Küçükyen'e ait olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖLDÜRÜP İŞE GİTMİŞ

Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Küçükyen’in en son Fırat Ç. ile görüştüğünü, aralarında husumet olduğu bilgisine ulaştı. Adana Metal Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde çalıştığı belirlenen Fırat Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi işe gittiği saptanan Fırat Ç., “Çok yakın arkadaşımdı bana da borcu vardı” demesi üzerine cinayeti işlemiş olabileceğini düşündü.

Yapılan sorgulamada zanlı arkadaşına aralıklarla 200 bin lira para verdiğini ancak bir türlü alamadığını bu nedenle bir gün önce tartıştıkları belirterek, “Metin beni parka çağırdı. Ben de konuşmak için yanına gittim. Paramı istedim beni neden dolandırıyorsun dedi. O da bana küfür etti. Bu nedenle yine tartışma çıktı. Daha sonra bana taşla saldırdı bende onu vurup olay yerinden kaçtım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

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