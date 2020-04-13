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13.04.2020 - 10:49 | | DHA

Parkta içki içen kişiye corona virüs cezası!

Edirne’nin Keşan ilçesinde parkta içki içen N.A.'ya corona virüs tedbirlerine uymamaktan 392 lira idari para cezası kesildi.

Parkta içki içen kişiye corona virüs cezası!

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde N.A.'nın uyarılara rağmen şehir merkezindeki Cumhuriyet Parkı'nda içki içtiğini belirledi.

Polis, N.A.'ya corona virüs tedbirlerine uymamaktan 392 lira idari para cezası kesti. N.A., polis ekiplerince parktan uzaklaştırıldı.

 

 

Çatıya çıkan gençleri polis drone ile uyardıSultanbeyli'de evlerinin çatısına çıkan 3 gence polis drone ile seslendi. Yapılan uyarıların ardından gençler aşağıya indi.
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