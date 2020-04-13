13.04.2020 - 10:49 | | DHA
Parkta içki içen kişiye corona virüs cezası!
Edirne’nin Keşan ilçesinde parkta içki içen N.A.'ya corona virüs tedbirlerine uymamaktan 392 lira idari para cezası kesildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde N.A.'nın uyarılara rağmen şehir merkezindeki Cumhuriyet Parkı'nda içki içtiğini belirledi.
Polis, N.A.'ya corona virüs tedbirlerine uymamaktan 392 lira idari para cezası kesti. N.A., polis ekiplerince parktan uzaklaştırıldı.