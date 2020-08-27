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27.08.2020 - 03:34 | | DHA

Parkta otururken saldırıya uğradılar! 4 yaralı

Beyoğlu'nda kar maskeli kişiler parkta oturan bir gruba silahlı saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda 1'i ağır, 1'i de çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Parkta otururken saldırıya uğradılar! 4 yaralı

Olay, 23.30 sularında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 4 kişi parkta oturan gruba, silahlı saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda B.K, (17), Fatih S., (21), Oğulcan B.,(19) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı, Oğulcan B.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. 

Polis ekipleri daha sonra çevrede güvenlik kamerası ve delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından polisler, saldırganları yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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