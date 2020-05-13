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13.05.2020 - 02:23 | | DHA

Parkta otururken silahlı saldırıya uğradılar!

Küçükçekmece'de parkta oturan 2 genç, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

Parkta otururken silahlı saldırıya uğradılar!

Olay, Küçükçekmece Şehit Murat Kalyoncu Parkı'nda saat 22.00 sıralarında yaşandı. Motosikletli 2 şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle parkta oturan Eren  G. ve  Yüksel İ .nin üzerine kurşun ateş açtı. Saldırı sonucu Eren G. ve Yüksel İ. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar ise geldikleri motosikleti olay yerinde bırakıp yaya şekilde kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

OLAYI ANLATTI

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de bölgede bir süre incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganların bıraktığı motosiklet incelenmek üzere emniyet otoparkına götürüldü. Olayı anlatan bir genç, "Biz olay yerinde oturuyorduk. Biz ayrıldıktan sonra sesleri duyduk. Kafalarında kast olan iki motorlu silahla ateş etmişler.  4-5 yerinden vurulmuşlar.  Vuran kişiler motoru burada bırakıp kaçmışlar. Polisler geldi" dedi.

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