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15.09.2020 - 16:37 | | DHA

Parkta oynayan çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü!

İstanbul Arnavutköy'de ikiz kardeşi ile birlikte parkta oyun oynayan çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 10 yaşındaki Görkem Küçük hayatını kaybetti.

Parkta oynayan çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü!

Olay, Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 10 yaşındaki Görkem Küçük, ikiz kardeşi Güven ile birlikte parkta oyun oynarken üst kısmına güneş paneli yerleştirilen aydınlatma direği çocukların üzerine devrildi. Direğin altında kalan ikiz kardeşlerden Görkem Küçük, başından ağır şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, Beylikdüzü'ndeki başka bir hastaneye sevk edildi. Görkem Küçük'ün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

  

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