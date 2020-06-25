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25.06.2020 - 09:57 | | DHA

Parkta 'yüksek sesle konuşma' cinayeti! Sopayla dövüp, bıçakladılar...

Konya’da Derviş Bakım (40), parkta yüksek sesle telefon konuşması yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişi ve arkadaşları tarafından sopayla dövülüp, bıçaklandı. Ağır yaralanan Bakım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Parkta 'yüksek sesle konuşma' cinayeti! Sopayla dövüp, bıçakladılar...

Olay, saat 03.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Mengene Mahallesi'ndeki Mengene Parkı'nda meydana geldi. Halı yıkama işiyle uğraştığı öğrenilen, evli ve 1 çocuk babası Derviş Bakım, parkta bulunan seyyar köftecide otururken, cep telefonuyla görüşme yapmaya başladı. Bu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli, yüksek sesle konuştuğunu ileri sürerek Bakım ile tartışmaya başladı.

Şüpheli, tartışmanın ardından parktan ayrılıp, kısa süre sonra yanına arkadaşlarını da alarak, tekrar geldi. Bakım'ı bir süre kovalayan şüpheliler, yakaladıktan sonra sopayla dövüp, kalça ve bacak bölgelerinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Bakım, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Derviş Bakım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

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