Parktaki oğlunu eve gönderen babadan haber alınamıyor!

Merkez Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Haşim Şin, eşi Meral'e küçük oğlu Yusuf'un (12) nerede olduğunu sordu. Oğlunun Anzele Parkı'nda olduğunu öğrenen Haşim Şin, evden ayrıldı. Parka gidip oğlu Yusuf'u eve gönderen Şin'den bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı ancak bir ize rastlanmadı.

Yakınları, kimseyle husumeti bulunmayan, kalp, diyabet ve tansiyon hastası olan Şin'in hastalıkları nedeniyle hayatından endişe duyduklarını söyledi.