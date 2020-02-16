‘Parmak ucu’ davası

Diyabetli Çocuklar Vakfı (DİYAÇEV) ise çocukların canlarını yakan bu işlemlerin son bulması için elektronik sensör ve insülin pompa tedavisi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmesini talep ediyor. Bu taleple SGK aleyhine Danıştay’da dava açan DİYAÇEV Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, “Diyabetli çocukların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için başta Arkadaşım Diyabet Kampları olmak üzere birçok faaliyet yürütüyoruz. Birçok etkinlikte tüm Tip 1 diyabetli çocukların diyabet teknolojilerine ulaşmaları gerektiğine ‘Sensörleri ve İnsülin Pompasını Devlet Ödesin, Parmak Uçlarımız Bize Kalsın’ sloganıyla dikkat çekmiştik.

Bu kapsamda taleplerimizi SGK Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı’na ilettik. Henüz bir cevap verilmedi. Tip 1 diyabetli çocukların hak ettikleri en doğru ve etkili tedavilerinin yapılması için yargı yoluna gittik. Amacımız meselenin önemine dikkat çekmek. Davanın avukatlığını kendileri de Tip 1 diyabetli olan Çağrı Çakıcı ve Gamze Gedikli yapıyor” dedi.

‘En temel hak’

Sürekli Glukoz İzlem Sistemleri ve insülin pompa tedavisinin, uygun sağlık kurulu raporları ile 18 yaşın altındaki Tip 1 diyabetlilerin tümü için geri ödeme kapsamına alınmasının gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şükrü Hatun, “Aileler bizzat okula gelerek çocuklarına yardımcı oluyorlar. Oysa bu çocukların kan şekeri dengelerinin korunması ve sağlıklı besinlere ulaşmaları hakları” diye konuştu.