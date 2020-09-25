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25.09.2020 - 19:21 | | DHA

Patates közlemek istiyorlardı... Olanlar oldu!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, taşlardan yaptıkları ocakta patates közlemek isteyen çocukların yaktığı ateş, çalılık alana sıçradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Patates közlemek istiyorlardı... Olanlar oldu!

Yangın, saat 17.00 sıralarında Mersincik Mahallesinde bulunan çalılık alanda meydana geldi. İddiaya göre, taşlardan yaptıkları ocakta patates közlemek isteyen çocukların yaktığı ateş, çalılık alana sıçradı. Yangının büyümesinin ardından korkan çocuklar, olay yerinden kaçtı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada bazı mahalle sakinleri de kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çalılık alanda devam eden yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Patates közlemek istiyorlardı... Olanlar oldu

'YAKLAŞIK 10 DÖNÜMLÜK BİR ALAN YANDI'

Çıkan yangına mahalle sakinleriyle beraber müdahale eden Mersincik Mahalle Muhtarı Derya Uluç, "Okul duvarının dibinde çocuklar mangal yakıyorlar patates pişirmek için. Yangın oradan büyüyor ve çocuklar müdahale edemeyince kaçıyor. Ne yazık ki daha sonra yangın büyüyor. Yaklaşık 10 dönümlük çalılık bir alan yandı. Büyük bir tehlike atlattık, bu yangın ormanlık alana sıçrayıp büyüseydi daha kötü olurdu. Hemen yakınlarda evler var, oraya sıçrayabilirdi. Çok şükür itfaiyemiz tam zamanında yangına müdahale ederek büyümesini önledi" dedi.

Patates közlemek istiyorlardı... Olanlar oldu

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