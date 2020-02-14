Payitaht "Abdülhamid" 108. son bölümde Pananit'in tuzağı... 109. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 108. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zalman yakalanmaktan son anda kurtulurken, Abdülhamid demiryolu güzergahını belirlemek için planlar kurar. Teşkilatın ortaya çıkması için bir hamle yapar. Yaptığı hamle Ahmet Paşa’nın hayatındaki bir sır perdesini aralar. Ahmet Paşa İsmail Hakkı ile sırrın peşine düşer. Yolun sonunda hiç ummadığı biri vardır. Abdülhamid düşmanını bulmak için Mahmut Paşa ile bir tertip yapar. Yanık Halil Halid’in elinden Panait’i alamaz. Ama karşılığını alacaktır. Adamları Tatar’ı kaçırır. Panait canını bağışladığı için Halil Halid’in tarafına geçmiş gibi davranır. Abdülhamid, Bidar ve Cemile’yi huzura çağırıp ikisinin de haremdeki vazifelerinin son bulduğunu açıklar... Cemile, Bidar’a yeni gelecek kişinin Behice Sultan olduğunu söyler. Bu arada Abdülkadir birinin kendi adına esnaftan haraç kestiğini öğrenir. Abdülkadir haraç meselesinden aklanabilecek midir? Bidar, Nureddin’in annesi Behice saraya gelince ne yapacaktır? Tatar’ı kurtarmaya çalışan Halil Halid, Panait’in tuzağına düşecek midir? Abdülhamid’e uzak diyarlardan gelen haber nedir? Abdülhamid’in Mahmut Paşa ile kurduğu tuzağa kim düşecektir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht "Abdülhamid" 109. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...