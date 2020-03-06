Payitaht Abdülhamid 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Payitaht Abdülhamid 111. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 111. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid, Zalman’ı alt ettikten sonra, Payitaht’a gönderilecek olan yeni düşmanın kim olduğunu öğrenir. Heckler, Abdülhamid’i yıkacak son darbeyi indirmek üzere İngiliz Sefir olarak karşısına çıkar. Ama bu kez düşman kartlarını açık oynamaktadır. Heckler, demiryolu ihalesini Siyonist devletinin menfaatine göre yapmak için almaya kararlıdır. Abdülhamid ve Hecler arasında istihbarat savaşı yaşanır. Heckler ve yanındakilerin bir amacı da Abdülhamid’in hafiye teşkilatını çökertmektir. Abdülhamid, Halil Halid’e yeni bir vazife verir. Artık Serhafiye’dir. Ekibiyle birlikte vazifeleri de açıklanır. Bidar, kendini Abdülhamid’e affettirememenin acısını yaşamaktadır. Naime annesiyle babasının arasını düzeltmek için plan yapar. Gülcemal ise hamile olduğu için sarayda kalacaktır. Blavatsky’nin emriyle ucu Yıldız Sarayı’na çıkan kuyunun yerini öğrenmeye çalışır. Bidar ve Naime cemiyete gittiklerinde Gülcemal’in Blavatsky ile gizli konuşmalarına şahit olurlar. Blavatsky ve Gülcemal deşifre mi olacaklar? Abdülhamid ve Bidar arasındaki buzlar çözülecek mi? Halil Halid ve adamları Heckler’in sırrını, nihai amacını bulabilecek mi? Abdülhamid ve Heckler arasındaki savaşta kazanan kim olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 112. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht Abdülhamid 112. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 111. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Payitaht Abdülhamid 111. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...