Payitaht Abdülhamid 113. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Payitaht Abdülhamid 112. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 112. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zalman, özgürlüğü karşılığında İngilizlerin sırrını ayan eder. İngilizler isyan ve harplerde kullanılmak üzere belli yerlere silah gömmüştür. Halil Halid, silahların yerini gösteren haritanın peşine düşer. Abdülhamid Almanlarla tren yolu anlaşmasını imzalar. Hechler ihaleyi almaya kararlıdır. Anlaşmanın iptal edilmesi için uğraşır. Abdülhamid’in karşısına çıkar. Aksi halde gazetelerde haberler çıkacak, Abdülhamid ve paşalarına halkın itibarı azalacak ve isyan başlayacaktır.



Zekiye Sultan saraya gelmiş, babasının Bidar’a olan mesafesini fark etmiştir. Naime ise Zekiye’yi eskiden beri kıskanmaktadır. Varlığından rahatsız olur, hırçınlaşır. Bu arada Kemalettin Naime ile buluşmak, barışmak ister...



Naime ne karar verecek? Gizli geçitten Yıldız Sarayı’na ulaşan Blavatsky’i ne beklemekte? Bidar ve Abdülhamid arasındaki buzlar eriyecek mi? Selim yaptıklarının bedelini Zalman’a ödetebilecek mi? Halil Halid, haritayı almayı başarabilecek mi? Abdülhamid Hechler’in oyununu nasıl bozacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 113. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht Abdülhamid 113. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 112. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



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