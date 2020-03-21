Payitaht Abdülhamid 114. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Payitaht Abdülhamid 113. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 113. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid demiryolu meselesinde amacına ulaşınca Heckler, Abdülhamid’in önüne başka bir mesele getirir. Abdülhamid’in elinde Heckler’ı durduracak bir anlaşma vardır. Ancak anlaşma metni ortadan kaybolur. Abdülhamid anlaşmanın diğer nüshasını bulmak için uğraşırken Heckler da onu engellemeye çalışır. Aralarında kıyasıya bir istihbarat ve hafiye savaşı yaşanır. Halil Halid’in yeni görevi İngiliz sefaretinde çalışan Robert’i almaktır. Heckler da aynı zamanda sefarette hainlik eden kişiyi aramaktadır. Halil Halid, vazifesini yapabilecek mi? Abdülhamid anlaşma nüshasını bulup Heckler’ın tuzağından kurtulabilecek mi? Heckler bu sefer Abdülhamid’i yenebilecek mi? Bidar, Zekiye’yi Kemalettin konusunda Naime’nin kafasını karıştırmaması için uyarır. Abdülhamid’in kalbini yeniden kazanmaya karar veren Bidar, kocasına özel ve anlamlı bir hediye gönderir. Meziyet’e kısmet çıkmıştır ve genç kız Abdülkadir’den ümidi olmadığı için kabul eder. Blavatsky, Abdülhamid’in tuzağına düşer. Heckler ile Abdülhamid’e karşı işbirliği yapar. İkilinin Abdülhamid’e karşı planı nedir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 114. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht Abdülhamid 113. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 113. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



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