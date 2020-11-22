22.11.2020 - 12:55 | | DHA
Pazar yolunda silahlı saldırı!
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde, pazara giden Zafer K. (42), tabancayla ateş açılması sonucu bacağından vurularak, yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Hüdavendigar Mahallesi 2. Halep Sokak’ta meydana geldi. Pazara gitmek için evinden çıkan Zafer K., yolda yürüdüğü sırada, bilinmeyen nedenle 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan 5 mermiden 2’si, Zafer K.’nin bacağına isabet etti.
Saldırganlar, olay yerinden koşarak kaçarken, yaralanan Zafer K. ise kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zafer K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
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