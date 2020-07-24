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24.07.2020 - 11:22 | | DHA

Pazarda şaşkına çeviren görüntü! Tüm kurallar unutuldu

Ankara’da, semt pazarında yoğunluk yaşanırken, coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Pazarda şaşkına çeviren görüntü! Tüm kurallar unutuldu

Çankaya ilçesinde kurulan Yenişehir Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanırken, koroavirüse karşı alınması gereken tedbirlere uyulmadı. Alışveriş yapan vatandaşların tezgahlarda oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği, neredeyse iç içe alışveriş yaptığı görüldü.

Tezgahlar arasında olması gereken 3 metre mesafe kuralının da ihlal edildiği, bazı pazarcı esnafının ise maske takmadığı görüldü.

Vatandaşların bazıları maskeyi olması gerektiği gibi takarken, bazıları ise çenelerine indirerek alışverişe devam etti.

Vatandaşlara pandemi tedbirleri anonsları yapılıyorAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar cuma namazı için saf tutmaya başladı. Pandemi tedbirleri kapsamında vatandaşlara konu hakkında uyarı anonsları yapılıyor.
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