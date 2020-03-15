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15.03.2020 - 10:48 | | DHA

Pazarda survivor videosu gündem oldu!

15 yıldır pazarcılık yapan Özgür Doğru, Survivor yarışmasındaki gibi, pazar tahtaları, tezgahlar, meyve-sebze kasaları ve terazilerden oluşturduğu parkurda arkadaşlarıyla yaptığı yarışma videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca fenomen oldu.

Pazarda survivor videosu gündem oldu!
Pazarda survivor oynadılar fenomen oldular!
Pazarda survivor oynadılar fenomen oldular!
Pazarda survivor oynadılar fenomen oldular!
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İstanbul'un birçok ilçesinde tezgah kuran 30 yaşındaki Özgür Doğru, 15 yıldır pazarcılık yapıyor. Doğru, tezgah kurduğu pazarlardaki arkadaşlarıyla beraber Survivor adasını aratmayan bir parkurda yarıştıkları anların videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Binlerce kişi tarafından paylaşılan videonun ardından Özgür Doğru, fenomen haline geldi. Pazar tahtaları, tezgahlar, meyve-sebze kasaları ve terazilerden oluşturdukları parkurda ödül yemeği için yarışan pazar esnafı müşterilerin de ilgi odağı oldu. 

Özgür Doğru "15 Yıldır pazarcılık yapıyorum. Hayatımız monoton hale gelmeye başladı. Yaptığımız işten sıkılmamak için, arkadaşımla birlikte böyle bir şey yapmaya karar verdik. Güne daha enerjik başlıyoruz. Yaptığımız işten daha çok keyif almaya başladık. Baktık ki insanların dikkatini çekmeye başladık. İnsanlar beğendi ve bizden bunun devamını çekmemizi istedi. Biz de bu duruma sevindik. Onları mutlu etmek istedik. Ülke olarak şu aralar gülmeye hasret kaldık. Elimizden geldiğince onlar için bir şeyler yapmaya başladık. Böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorduk. Gülmek için çektik. Farkında olmadan sosyal medyada hızla büyümeye başladı. Çok gelen müşteriler oluyor. 'abi seni internette izledik, yaptığınız iş çok güzel devam edin' diye çok ilgi görüyoruz. Her kurduğumuz pazarda imkan bulunca parkur kuruyoruz ve yarışıyoruz. Ama kolay değil, video çekerken ufak tefek yaralanmalar oluyor. Yarışmanın sonunda kendimize bir hedef belirliyoruz. Ödül koyuyoruz. Bugün ki yarışmanın ödülü bir tas kiviydi." dedi.

Nihat Akgün ise, "Özgür bir ay önce bana video çekelim dediğinde çok sıcak bakmamıştım. Bir kaç video çektikten sonra baktık ki insanların çok ilgisini çekti. Çok güzel tepkiler aldık. Bunları görünce bu işe daha önem verdik. Güne daha enerjik başladık. Bizim için de çok iyi oldu. Artık pazara gelirken, Özgür'le birbirimizi arıyoruz. Bir an önce pazara gidip 'video çekelim' diyoruz." dedi.

Başka bir pazar esnafı ise "Güne enerjik başlıyoruz. Eğleniyoruz. Aramızda ödül koyuyoruz. Kivi oluyor, ceviz oluyor. Her hafta sabahları yapıyoruz. Müşterilerimizden de güzel tepki alıyoruz." dedi.

Pazara alış verişe gelen bir kişi "Ben buraya yakın bir yer de oturuyorum. Her Salı burada pazar kurulduğunda arkadaşların yarışını izlemeye geliyorum" dedi.

 

 

 

Tam 108 yıl sonra 30 şehidin mezarı bulunduBalkan Savaşı sırasında Çatalca'da şehit edilen 86. Alay'ın askerlerine ait toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından bölgede yapılması planlanan "Şehitlik Müzesi" projesi öncesinde yapılan kazılarda 30 askerin mezarına ulaşıldı. Elbiseleri ile gömülen şehitlerin üzerlerinden çıkan Osmanlı mühürlerinden 5'inin isimleri tespit edildi. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürü Rahmi Asal, "İstanbul Arkeoloji Müzesinin bu ilk şehitlik kazısında savaş kıyafetleriyle, kuşaklarında yemek kaşıkları, keseleriyle gömülmüş şehitlerimizi bulduk." dedi.
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