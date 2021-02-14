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14.02.2021 - 07:00 |

Pazarlığı turizme adapte etti

Otelci ile müşterinin pazarlık yapmasına ve ortak paydada buluşmasına olanak tanıyan online seyahat platformu HotelForex, Uzakrota Seyahat Ödülleri’nde, 2020 yılının Dünyada Önde Gelen Seyahat Girişimi kategorisinde 3.’lük ödülünü aldı.

Pazarlığı turizme adapte etti

Pazarlığın seyahat endüstrisinin yeni normlarından biri ve bilinen bir iş modeli olduğunu belirten HotelForex CEO’su Melih Baş, bu kapsamda gerçekleştirdikleri projeyle ilgili şunları söyledi: “Otelin ve müşterinin, herhangi bir aracı olmadan, doğrudan pazarlık yapmasına ve bulduğunuz değil, istediğiniz fiyattan almanıza olanak sağlıyor. Seyahat endüstrisinin değişimini ve gelişimini sağlayacak dönüm noktası olan iş modelimizin öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz.“

 

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