Pazarlığı turizme adapte etti

Pazarlığın seyahat endüstrisinin yeni normlarından biri ve bilinen bir iş modeli olduğunu belirten HotelForex CEO’su Melih Baş, bu kapsamda gerçekleştirdikleri projeyle ilgili şunları söyledi: “Otelin ve müşterinin, herhangi bir aracı olmadan, doğrudan pazarlık yapmasına ve bulduğunuz değil, istediğiniz fiyattan almanıza olanak sağlıyor. Seyahat endüstrisinin değişimini ve gelişimini sağlayacak dönüm noktası olan iş modelimizin öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz.“