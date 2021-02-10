PCR negatif çıkana dek

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19’la mücadele sürecinde, virüsün mutasyona uğraması üzerine, “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’nde” güncellemeye gitti. Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehbere, mutasyonlu virüs görülen kişilerin tedavi süreciyle ilgili iki yeni madde eklendi.

Tek odada yatış

Rehbere eklenen maddelerden ilki, virüsün farklı alt türleri ile enfekte olan kişilerin aynı odada yatırılmasının yeni bir mutasyonlu virüsü oluşturma ihtimalini ortadan kaldırmaya yönelik. Bu çerçevede rehbere, “Farklı suşlar (bir virüsün farklı alttürleri) ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlaması (yatırılması), virüslerde rekombinasyona (genetik değişim) neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için bu dönem, hastaların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir” maddesi dahil edildi.

48 saatte bir test

Rehbere eklenen bir başka madde uyarınca ise varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonuna en az 10. güne kadar devam edilecek. PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyon sona erdirilecek. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilecek. Buna göre mutasyonlu virüsle enfekte kişilerin karantinadan çıkması PCR testinin negatif çıkması şartıyla mümkün olabilecek.

Net tablo ay sonu

Türkiye’de daha önce sadece yurtdışı temaslı kişilere mutasyona yönelik test yapılıyordu. Bakanlık, geçtiğimiz günlerde Kovid-19 testi yapan hastanelere mutasyonu tespit edebilecek kitleri yolladı. Edinilen bilgiye göre mutasyonu tespit eden kitler önceki gün Türkiye genelinde devreye girdi. Bu kapsamda PCR testi pozitif çıkan herkese bu kitlerle test yapılacak. Bu sayede mutasyonlu virisün görülme oranı gibi veriler ay sonuna kadar elde edilebilecek.

Kesin sonuç Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda

Milliyet’e konuşan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, mutasyonlu virüsün test sürecine ilişkin ise şöyle dedi:

“Mutant virüslerin tanısı ülkemiz genelindeki birçok hastanede yapılmakta. PCR pozitif bütün olgulara mutant virüs tanı kitleriyle test çalışılmakta olup bu testlerde bütün pozitif değerlerde hesaplamalar yapılarak değerlendirip, İngiltere mutasyonu olup olmadığı net olarak saptanıyor. Buna ek olarak ve Brezilya ve Güney Afrika mutantı olup olmadığına dair test prosedürlerine göre de hesaplamalar yapılarak yüksek şüphe durumu sözkonusu ise Halk Sağlığı Laboratuvarları’na kesin sonuç için gönderiliyor. Bu sayede bir kişi tek PCR testiyle mutasyonlu virüsle enfekte olup olmadığını öğrenebilecek.”