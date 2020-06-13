Pekin-İstanbul arası pırlanta kaçakçılığı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Pekin-İstanbul hattı üzerinde yapılan kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında lüks tekstil markalarının taklit ürünleri ile yine taklit lüks çanta ayakkabı ve değerli taşları Çin’den İstanbul’a getiren bir şebeke tespit edildi. İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, şebekeyi altı ay süreyle izlemeye aldı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takiplerde şebekenin, Pekin üzerinden getirilen ürünleri, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’ndan 2 gümrük müşaviri aracılığıyla 4 gümrük muayene memuruna rüşvet vererek Türkiye’ye soktuğunu belirledi. Şebeke üyelerinin depolarına geçen hafta yapılan baskınlarda 2 milyon 500 bin lira tutarında kaçak değerli taş ve imitasyon ürün ele geçirildi. Kapalıçarşı’daki dükkânlarına yapılan baskınlarda ise şebeke üyesi 6 esnaf, 2 gümrük müşaviri ve 4 gümrük muayene memuru gözaltına alındı.

Gümrük müşavirlerinin şebekeye ücret karşılığında yardım edip gümrük muayene memurlarıyla şebeke üyeleri arasındaki bağlantıyı para karşılığında kurdukları belirlenirken, gümrük muayene memurlarının ise yüksek miktarda rüşvet karşılığında kaçak ürünlerin gümrükten geçişine göz yumdukları ileri sürüldü.

14 şüpheli gözaltında

Polis ekipleri, İstanbul Havalimanı, Başakşehir, Fatih ve Güngören’de düzenlediği baskınlarda 14 şebeke üyesini yakalayıp gözaltına aldı.

14 şüpheli arasında yer alan 4 gümrük muayene memurunun adreslerinde ve özel araçlarında yapılan aramalarda 600 bin lira tutarında döviz ve TL ele geçirilirken, şebeke üyelerinin adreslerinde ise 2 milyon 500 bin lira değerinde 4 bin 123 kaçak imitasyon ürün ile bin 924 gram ağırlığında pırlanta ve kehribar gibi değerli taşlar ele geçirildi.