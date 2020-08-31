Kaza, 24 AÄŸustos Pazartesi gÃ¼nÃ¼, saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda Burdur-Tefenni Yolu Ã¼zerindeki yeni adliye kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. H.S.Ãœ.'nÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± 15 ATT 749 plakalÄ± minibÃ¼s ile Ã¶zel bir kolejde resim Ã¶ÄŸretmenliÄŸi yapan Pelin Ã‡akÄ±r'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 64 AAG 262 plakalÄ± motosiklet Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sÄ±rasÄ±nda baÅŸÄ±ndaki kask parÃ§alanan Ã‡akÄ±r, aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

Ã‡akÄ±r, Manisa'nÄ±n Kula ilÃ§esinde topraÄŸa verilirken kazadan sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan minibÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ H.S.Ãœ., sevk edildiÄŸi adliyeden adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

KAZA ANI KAMERADA

EÅŸinden ayrÄ± yaÅŸayan 1 Ã§ocuk annesi Pelin Ã‡akÄ±r'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kazanÄ±n gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, kent merkezi istikametinden Ã‡endik PlajÄ± yÃ¶nÃ¼ne giden Ã‡akÄ±r, araÃ§larÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta durmasÄ± Ã¼zerine motosikletiyle orta refÃ¼jdeki yaya geÃ§idinden geÃ§erek, yola Ã§Ä±kÄ±yor. Ancak hÄ±zla gelen minibÃ¼s motosiklete Ã§arpÄ±yor. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle Ã‡akÄ±r kaldÄ±rÄ±ma, motosiklet ise yola savruluyor.

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