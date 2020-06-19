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19.06.2020 - 11:45 |

Pençe Kaplan Operasyonu 'ara-bul-yok et' parolasıyla sürüyor

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin’de, Pençe Kaplan Operasyonu’nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandoların “ara-bul-yok et” parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ettiğini açıkladı.

Parola: Ara-bul-yok... MSB görüntüleri paylaştı
Parola: Ara-bul-yok... MSB görüntüleri paylaştı
Parola: Ara-bul-yok... MSB görüntüleri paylaştı
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Son dönemde Irak’ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor.

Pençe-Kartal Operasyonu’nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin’de belirlenen bölgelere yönelik hava hücum harekatı sürüyor, teröristlere ait hedefler tek tek yerle bir ediliyor. 

Zor arazi koşullarına rağmen operasyonu planlandığı şekilde başarıyla sürdüren Mehmetçik, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun başarıyla devam ettiği bildirildi.

Operasyona katılan komandoların, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve mağaraları imha ettiği görüntülere yer verilen paylaşımda, "Kahraman komandolarımız teröristlerin ininde. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor." ifadeleri kullanıldı.

MSB Pençe-Kaplan Operasyonundan görüntüler paylaştı! "Ara-bul-yok et..."Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabı üzerinden Pençe-Kaplan Operasyonu'na dair paylaşımda bulundu. Bakanlık Haftanin’de, Pençe Kaplan Operasyonu’nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandoların “ara-bul-yok et” parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ettiğini kaydetti.
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