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19.06.2020 - 21:27 | | AA

Son dakika haberi... Pençe-Kaplan Operasyonu: Bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, harekat bölgesinde, bugün teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Son dakika haberi... Pençe-Kaplan Operasyonu: Bir askerimiz şehit oldu

Bölgede tespit edilen hedeflerin SİHA’lar ve ateş destek vasıtaları ile yoğun şekilde ateş altına alındığı, hedeflerin tahrip edilerek 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar, başsağlığı mesajı yayımladı

Bu arada Bakanlığın Twitter hesabından, Bakan Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajı da yayımlandı.

Operasyon sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın fotoğrafını paylaşan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 19 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

 

Son dakika haberi... Pençe-Kaplan Operasyonu: Bir askerimiz şehit oldu

 

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