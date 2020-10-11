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11.10.2020 - 15:08 | | DHA

Pençe-Kaplan operasyonunda PKK'ya ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı

Pençe-Kaplan operasyonunda PKK'ya ağır darbe!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında komandolar tarafından terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtilerek, "Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 32 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tabanca, 109 adet el bombası, 2 adet el yapımı patlayıcı, 24 adet Doçka mühimmatı, 80 adet havan mühimmatı, 400 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 29 adet Zagros mühimmatı, 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu, 250 kilogram TNT ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

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