Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! ATAK'lar terör hedeflerini vuruyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile komandoların inmeye devam ettiği bildirildi.

Paylaşımda, operasyon kapsamında bölgeye giden komandoların görüntülerinin bulunduğu videoya da yer verildi.

ATAK'LAR HEDEFLERİ VURUYOR



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında ATAK helikopterleri tarafından terör hedeflerinin vurulma anlarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği, yerli üretim taarruz helikopteri ATAK'lar tarafından yeni terör hedeflerinin vurulduğu bildirildi.

Paylaşımda, ATAK helikopterlerinin bölgedeki terör hedeflerini vurduğu görüntülere de yer verildi.



FIRTINA OBÜSLERİ MEVZİLERİ YERLE BİR EDİYOR



MSB'den yapılan açıklada şu ifadelere yer verildi: Kahraman topçularımız da Fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini yerle bir etmeye devam ediyor.