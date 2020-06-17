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17.06.2020 - 23:59 |

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! ATAK'lar terör hedeflerini vuruyor

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine giden komandoların görüntüsünü paylaştı.MSB, Yerli üretim taarruz helikopteri ATAK’ların yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürdüğünü duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile komandoların inmeye devam ettiği bildirildi.

Paylaşımda, operasyon kapsamında bölgeye giden komandoların görüntülerinin bulunduğu videoya da yer verildi.

ATAK'LAR HEDEFLERİ VURUYOR
 
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında ATAK helikopterleri tarafından terör hedeflerinin vurulma anlarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği, yerli üretim taarruz helikopteri ATAK'lar tarafından yeni terör hedeflerinin vurulduğu bildirildi.

Paylaşımda, ATAK helikopterlerinin bölgedeki terör hedeflerini vurduğu görüntülere de yer verildi.


FIRTINA OBÜSLERİ MEVZİLERİ YERLE BİR EDİYOR

MSB'den yapılan açıklada şu ifadelere yer verildi: Kahraman topçularımız da Fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Pençe Kaplan Operasyonu'nda hedeflerin vurulma anlarıMilli Savunma Bakanlığı yaptığı bir diğer paylaşımda" Pençe Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK’lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
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