MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Komandolar teröristlerin inlerinde
ABONE OL
18.06.2020 - 23:47 |

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Komandolar teröristlerin inlerinde

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların, terör örgütünün sığınak, barınak ve mağaralarını imha ettiği görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun başarıyla devam ettiği bildirildi.

Operasyona katılan komandoların, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve mağaraları imha ettiği görüntülere yer verilen paylaşımda, "Kahraman komandolarımız teröristlerin ininde. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar teröristlerin inlerindeMilli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ettiğini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Komandolar teröristlerin inlerinde

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Komandolar teröristlerin inlerinde

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Son dakika... Öğrencilerin dikkatine! Karneler e-okul üzerinden erişime açıldı

Son dakika... Öğrencilerin dikkatine! Karneler e-okul üzerinden erişime açıldı

Sıradaki Haber