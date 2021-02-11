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11.02.2021 - 10:46 |

Pençe Kartal-2 harekatından acı haber! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Pençe Kartal-2 harekatından acı haber! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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