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26.04.2020 - 14:39 | | DHA

Pencerede İstiklal Marşı okuyan kadını yaralayan maganda yakalandı- Yeniden

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, İstiklal Marşı’nı okumak için pencereye çıkan Havva Gülmez’in (55) tabancayla yaralanmasına neden olan S.Y., polis tarafından yakalandı.

Pencerede İstiklal Marşı okuyan kadını yaralayan maganda yakalandı- Yeniden

Darıca Osmangazi Mahallesi Aşuroğlu Caddesi Yavuz Sokak'ta yaşayan Havva Gülmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle saat 21.00’de evinin penceresine çıktı. Gülmez, İstiklal Marşı'nı söylediği sırada omzuna isabet eden mermi ile yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Havva Gülmez merminin ameliyatla alınmasının ardından taburcu edildi. Olayın ardından araştırma başlatan polis, tabancayı ateşleyen kişinin S.Y. olduğunu belirledi. S.Y. gözaltına alınırken, olayda kullandığı silaha da el konuldu. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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