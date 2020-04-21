MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Pencereden düşen ikizler aynı tabuta konuldu!
ABONE OL
21.04.2020 - 17:17 | | AA

Pencereden düşen ikizler aynı tabuta konuldu!

Şanlıurfa'da pencereden düşen 2 yaşındaki ikiz kardeşler otopsisinin ardından aynı tabuta konularak yakınlarına teslim edildi.

Pencereden düşen ikizler aynı tabuta konuldu!

Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki ikizler R.D. ve R.D. merkez Karaköprü  ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki evlerinin  penceresinden, dengelerini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis  ekiplerince müdahaleleri yapılan ikizler, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma  Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen ikiz kardeşler hayatını kaybetti. İkiz  kardeşlerin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından aynı tabuta konularak yakınlarına teslim edildi.

İkizlerin babasının cezaevinde olması nedeniyle cenazeler Mehmet Akif  İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Cenazelerin yarın Gaziantep'in Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş corona virüs açıklaması: Salgında yatay seyre geçtikAK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pencereden düşen ikizler aynı tabuta konuldu!

Pencereden düşen ikizler aynı tabuta konuldu!

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Yangından sonra 4 katlı metruk bina yıkıldı

Yangından sonra 4 katlı metruk bina yıkıldı

Sıradaki Haber