Pencereden düşen ikizler aynı tabuta konuldu!

Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki ikizler R.D. ve R.D. merkez Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki evlerinin penceresinden, dengelerini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahaleleri yapılan ikizler, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen ikiz kardeşler hayatını kaybetti. İkiz kardeşlerin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından aynı tabuta konularak yakınlarına teslim edildi.

İkizlerin babasının cezaevinde olması nedeniyle cenazeler Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Cenazelerin yarın Gaziantep'in Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.