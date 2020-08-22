22.08.2020 - 01:05 | | DHA
Pencereden girdikleri evi ateşe verdiler
Adana'da kimliği belirsiz şüpheliler, sahibinin İstanbul'da yaşadığı iki katlı müstakil eve pencereden girip, kundakladı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında büyük çaplı hasar meydana geldi.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Gülbahçesi Mahallesi 13120 Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Mehmet A.'nın iki katlı müstakil evinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, iddia göre pencereyi söküp, içeriye girdikten sonra üzerlerine yanıcı madde döktüğü eşyaları ateşe verdi.
Şüphelilerin pencereden çıkıp, kaçmasının ardından evi alevler sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Evde kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan ya da ölen olmazken, yangının ardından evde büyük çaplı hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.