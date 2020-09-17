17.09.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
Pencereden pencereye geçerken düşerek öldü
Beyoğlu Boğazkesen Caddesi’ndeki bir otelde dün akşam saatlerinde üzerinde iç çamaşırı bulunan yarı çıplak İngiliz Anthony Macdowall (35), 7. katta bulunan bir dairenin penceresinden dışarı çıkarak yan pencereye geçmek istedi.
FERİT ZENGİN İstanbul
Pencerenin pervazlarına tutunarak yan daireye geçmeye çalışan Macdowall, bir anda eli kayınca 7’nci kattan aşağı düşüp beton zemine çakılarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay sırasında otelin lobisinde tartıştığını belirlediği Macdowall’ın arkadaşları ABD vatandaşı Este Mun B. ve Raul M.’yi ifadelerini almak üzere gözaltına aldı. Ekiplerin soruşturma kapsamında Macdowall’ın bir kadın arkadaşını daha gözaltına aldığı öğrenildi.
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