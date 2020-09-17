Pencereden pencereye geçerken düşerek öldü

Pencerenin pervazlarına tutunarak yan daireye geçmeye çalışan Macdowall, bir anda eli kayınca 7’nci kattan aşağı düşüp beton zemine çakılarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay sırasında otelin lobisinde tartıştığını belirlediği Macdowall’ın arkadaşları ABD vatandaşı Este Mun B. ve Raul M.’yi ifadelerini almak üzere gözaltına aldı. Ekiplerin soruşturma kapsamında Macdowall’ın bir kadın arkadaşını daha gözaltına aldığı öğrenildi.