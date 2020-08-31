MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Pendik sahilde esrarengiz ceset
ABONE OL
31.08.2020 - 12:43 | | İHA

Pendik sahilde esrarengiz ceset

 İstanbul Pendik sahilde kayalıkların arasında boynuna halat sarılmış halde bir erkek cesedi bulundu.

Pendik sahilde esrarengiz ceset

Olay geçtiğimiz gün Pendik Balıkçılar Çarşısı karşındaki sahilde kayalıklar arasında gerçekleşti. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıklar arasında hareketsiz şekilde bir kişinin olduğunu görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kayalıklar etrafında güvenlik önlemi alırken şahsın boynuna halat geçirildiği fark edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kayalıklar arasında boğazını halat sarılı halde ölü bulunan 24 yaşındaki Tuncay İşcan’ın cansız bedeni cenaze aracına konularak adli tıp morguna kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Cevizli, “İki kadın kayalıkların orada oturuyordu. Bayanlar bağrıştılar. Bizim dernek yönetimindeki arkadaşlar aşağı inip baktıklarında cesedi gördüler” dedi.

Abdullah Güneyli ise, “Sabah geldiğimizde arkadaşlar görmüş. Polise ihbarda bulunduk. 1994 doğumluymuş hayatını kaybetmiş. Esnaf olarak tabi üzüldük böyle genç yaşta bir arkadaş ölümüne” şeklinde konuştu.

Pendik sahilde esrarengiz ceset

En kritik noktada 3 ay önce açıldı!Dürnyayı etkisi altına alancorona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen ve 31 Mayıs’ta açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, salgınla mücadelede önemli rol oynuyor. Açıldığından bu yana günde yaklaşık 1500 hastanın başvurduğu hastanede şu anda, 18’i yoğun bakımda olmak üzere 280 hasta tedavi görüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altın fiyatları son dakika | 31 Ağustos çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları son dakika | 31 Ağustos çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar?

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

İsrail'den gizli görüşme itirafı

İsrail'den gizli görüşme itirafı

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den, yüz yüze eğitimde 'pilot uygulama' önerisi!

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den, yüz yüze eğitimde 'pilot uygulama' önerisi!

Sıradaki Haber