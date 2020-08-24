MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Pendik'de kayınpeder dehşeti! Damadını vurdu
ABONE OL
24.08.2020 - 13:32 | | DHA

Pendik'de kayınpeder dehşeti! Damadını vurdu

İstanbul Pendik’te eşiyle boşanma sürecinde olan Serkan E. kayınpederi tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay anları kameralara yansıdı.

Olay, Esenyalı Mahallesi Miraç Sokakta saat 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanmak sürecinde olan Serkan E. bugün mahkeme öncesi eşini görmeye gitti. Eşiyle konuşmak istediği sırada kayınpederi Kamuran Y. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kayınpeder elindeki silahıyla damadı Serkan E.'yi, bacağından vurarak kızıyla birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri silahla yaralanan Serkan E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversite Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Serkan E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Pendik Asayiş Büro Amirliği ve Olay yeri inceleme ekipleri sokakta delil araştırması yaparken çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi aldı. Ekiplerin çalışmasında 4 adet boş kovan ve Serkan E.'ye ait eşyalar delil torbasına alındı. 

KAYINPEDER VE EŞİ GÖZALTINDA

Olayın yakınlarında Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri olayı gerçekleştiren kayınpeder Kamuran Y.'yi ve boşanmak üzere olan kızını gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor   

 

 

Kayınpeder dehşet saçtı! Damadını silahla vurduİstanbul Pendik’te eşiyle boşanma sürecinde olan Serkan E. kayınpederi tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay anları kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ve 2 ton 135 kilo esrar ele geçirildi!

Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ve 2 ton 135 kilo esrar ele geçirildi!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

YKS tercih sonuçları 2020 sorgulama linki - ÖSYM sonuç sayfasında üniversite yerleştirme işlemleri belirlendi mi?

YKS tercih sonuçları 2020 sorgulama linki - ÖSYM sonuç sayfasında üniversite yerleştirme işlemleri belirlendi mi?

Sıradaki Haber