Pendik'te amcasına kızıp kapıları işaretleyen çocuk serbest!

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında müştekilerin Alevi oldukları için kapılarına işaret konulduğunu düşündükleri, şikayetler üzerine aynı çevrede oturan tanıkların bilgisine başvurulduğu belirtildi.

Bina sakini H.Y'nin 29 Ocak'ta polis merkezine gelerek söz konusu eylemin oğlu S.Y. (15) tarafından gerçekleştirdiğini beyan etmesi üzerine kamera kayıtlarının incelendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suça sürüklenen çocuk S.Y, 30 Ocak tarihinde cumhuriyet başsavcılığınca alınan ifadesinde, kendisi hakkında kötü söz söyleyen amcasını korkutmak amacıyla böyle bir eylemde bulunduğunu ve pişman olduğunu beyan etmiştir. Suça sürüklenen çocuk S.Y, yaşı gereği eylemin hukuki anlam ve önemini algılama yeteneği bulunup bulunmadığının tespiti için İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilmiştir. Adli Tıp uzmanlarının şahsın işlediği suça ilişkin algılama yeteneğinin gelişmediğini tespit ettiği rapor doğrultusunda, suça sürüklenen çocuk serbest bırakılmıştır."