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31.01.2020 - 16:03 | | AA

Pendik'te amcasına kızıp kapıları işaretleyen çocuk serbest!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik'te bir apartmanın 4 dairesinin kapısına kırmızı renkli çarpı işareti konulmasıyla ilgili gözaltına alınan çocuğun, suça ilişkin algılama yeteneğinin gelişmediğinin tespit edildiği rapor doğrultusunda serbest bırakıldığını bildirdi.

Pendik'te amcasına kızıp kapıları işaretleyen çocuk serbest!

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında müştekilerin Alevi oldukları için kapılarına işaret konulduğunu düşündükleri, şikayetler üzerine  aynı çevrede oturan tanıkların bilgisine başvurulduğu belirtildi.

Bina sakini H.Y'nin 29 Ocak'ta polis merkezine gelerek söz konusu  eylemin oğlu S.Y. (15) tarafından gerçekleştirdiğini beyan etmesi üzerine kamera  kayıtlarının incelendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suça sürüklenen çocuk S.Y, 30 Ocak tarihinde cumhuriyet  başsavcılığınca alınan ifadesinde, kendisi hakkında kötü söz söyleyen amcasını  korkutmak amacıyla böyle bir eylemde bulunduğunu ve pişman olduğunu beyan  etmiştir. Suça sürüklenen çocuk S.Y, yaşı gereği eylemin hukuki anlam ve önemini  algılama yeteneği bulunup bulunmadığının tespiti için İstanbul Anadolu Adli Tıp  Şube Müdürlüğüne sevk edilmiştir. Adli Tıp uzmanlarının şahsın işlediği suça  ilişkin algılama yeteneğinin gelişmediğini tespit ettiği rapor doğrultusunda,  suça sürüklenen çocuk serbest bırakılmıştır."

 

 

 

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